A região Oeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (16). As cidades mais quentes serão Jussara e Santa Fé de Goiás com 28.9°C, seguidas por Fazenda Nova com 28.8°C. Já as cidades mais frias serão Campestre de Goiás com 20.5°C e Caiapônia com 20.7°C.A umidade média na região ficará em 90.0%, com Baliza atingindo 98.0%, e Aragarças e Arenópolis chegando a 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 67.62%, sendo mais alta em Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 26.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 28.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Amorinópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Anicuns: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aragarças: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 26.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Baliza: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Britânia: máxima 28.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 25.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Córrego do Ouro: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Doverlândia: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Fazenda Nova: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Iporá: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Israelândia: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 28.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Ivolândia: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 27.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 28.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mossâmedes: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nazário: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Novo Brasil: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 27.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 26.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Piranhas: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 26.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%São Luís de Montes Belos: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Turvânia: máxima 26.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.