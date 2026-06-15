A região Oeste apresenta tempo com chance de chuva para terça-feira (16). As temperaturas máximas serão de 32.8°C em Britânia, 31.5°C em Itapirapuã e Jussara. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em Caiapônia, com 15.9°C, e em Campestre de Goiás, com 16.2°C.A umidade média na região será de 77.22%, com destaque para Bom Jardim de Goiás (93.0%) e Caiapônia (92.0%) com os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 17.73%, sendo que Caiapônia (55.0%), Bom Jardim de Goiás (50.0%) e Ivolândia (50.0%) apresentam as maiores chances de ocorrência.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 26.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 27.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 26.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 27.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 26.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 26.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 27.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Fazenda Nova: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 26.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 28.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 27.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 25.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 30.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 31.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 27.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Mossâmedes: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 26.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 26.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 24.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 30.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 25.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 26.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.