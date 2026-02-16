A região Oeste para terça-feira (17) terá tempo geralmente quente e com baixa probabilidade de chuva. As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 32.7°C, Itapirapuã, com 32.3°C, e Aragarças, marcando 32.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Caiapônia, registrando mínima de 19.6°C, e Avelinópolis, com 19.8°C.A umidade média na região ficará em 67.09%, com destaque para Doverlândia, que pode atingir 84.0%, Britânia com 83.0% e Aragarças com 82.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 4.42%, mas Piranhas apresenta a maior chance, com 30.0%, seguida por Doverlândia com 25.0% e Americano do Brasil com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 32.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 32.7°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 32.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 31.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 32.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jandaia: máxima 31.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Jussara: máxima 32.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 32.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 31.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.