A região Oeste terá grande chance de chuva na terça-feira (17). As temperaturas máximas serão de 29.6°C em Baliza, 29.2°C em Aragarças e também 29.2°C em Bom Jardim de Goiás. As cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Americano do Brasil e Caiapônia, ambas com 20.1°C.A umidade média na região ficará em 86.47%. Piranhas se destaca com umidade de até 97.0%, seguida por Americano do Brasil e Avelinópolis, com 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 52.33%, mas Americano do Brasil, Anicuns e Avelinópolis registram as maiores chances, de 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 29.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Arenópolis: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Aurilândia: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 29.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 27.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Campestre de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Fazenda Nova: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 29.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 29.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 28.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 29.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 29.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Novo Brasil: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 28.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Paraúna: máxima 28.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 29.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Sanclerlândia: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.