A região Oeste experimenta uma terça-feira (18) de predomínio de sol e calor intenso em toda a sua extensão. Os termômetros devem registrar marcas bastante elevadas, tendo como principais destaques de calor os municípios de Britânia, com máxima de 36,7°C, Jussara, com 36,3°C, e Bom Jardim de Goiás, que chega a 36,0°C. Já os momentos de maior frescor ocorrem nas primeiras horas do dia, quando Bom Jardim de Goiás registra a mínima de 18,1°C e São João da Paraúna marca 18,3°C.A umidade relativa do ar média na região se estabelece em 37,69%, com os índices mais elevados sendo estimados em Bom Jardim de Goiás, que atinge 58,0%, e Aurilândia, com 54,0%. Em relação às precipitações, a probabilidade média regional é de somente 0,99%, apontando para a quase total ausência de chuva. As raras exceções ficam por conta de cidades como Britânia, Caiapônia e Palestina de Goiás, onde a possibilidade de chuva não passa de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 31,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 33,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 32,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 34,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 34,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 33,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 35,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 36,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 34,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 34,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 35,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 33,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 34,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 36,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 33,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 33,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 36,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 36,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 33,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 33,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 33,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 35,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 33,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 33,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 35,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 33,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 33,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 33,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.