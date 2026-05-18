A região Oeste terá tempo com temperaturas amenas a quentes para terça-feira (19). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 32.2°C, Itapirapuã, com 31.3°C, e Jussara, com 31.0°C. Já as mais frias incluem Caiapônia, com mínima de 17.7°C, e Palestina de Goiás, com 17.9°C.A umidade do tempo na região será predominantemente alta, com uma média de 77.78%. Em Caiapônia, a umidade pode alcançar 91.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maioria das localidades, com média regional de 14.48%, mas cidades como Aragarças, Baliza e Diorama apresentam maiores chances, com 35.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 26.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 26.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 26.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 27.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 25.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 26.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 26.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 24.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 26.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 26.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 25.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 23.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 24.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 26.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.