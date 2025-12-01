A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para terça-feira (2). As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 34.4°C em Arenópolis e Piranhas, e 34.0°C em Baliza, as cidades mais quentes. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Doverlândia, com 20.3°C, e Caiapônia, com 20.6°C.A umidade média na região será de 74.5%, com Baliza registrando os maiores índices, chegando a 92.0%, seguida por Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 54.36%, mas cidades como Amorinópolis, Aragarças e Arenópolis apresentam 75.0% de probabilidade de chuva à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Americano do Brasil: máxima 30.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Amorinópolis: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Anicuns: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Aragarças: máxima 32.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Arenópolis: máxima 34.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Baliza: máxima 34.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Britânia: máxima 32.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Caiapônia: máxima 32.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campestre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Córrego do Ouro: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Diorama: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Doverlândia: máxima 33.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Fazenda Nova: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 31.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Israelândia: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 31.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 32.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Jandaia: máxima 32.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Jaupaci: máxima 32.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 32.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Mossâmedes: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Nazário: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Novo Brasil: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Palmeiras de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Piranhas: máxima 34.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.