A região Oeste apresenta como característica principal do tempo para terça-feira (2) a pouca chance de chuva. As temperaturas máximas alcançarão 32.6°C em Britânia, 32.1°C em Itapirapuã e Jussara. As cidades mais frias serão Campestre de Goiás, com mínima de 12.4°C, e Nazário, com 12.7°C.A umidade média na região será de 51.35%, com Bom Jardim de Goiás registrando a maior umidade com 71.0%. A probabilidade média de chuva é de 8.02%, e a maior probabilidade pontual será em Mossâmedes, com 25.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Anicuns: máxima 28.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 29.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 28.5°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 31.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 29.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 29.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 31.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 28.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 29.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 30.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 28.3°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 31.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 28.7°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 31.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 28.6°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 27.5°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 31.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 28.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 28.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.