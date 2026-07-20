A região Oeste terá uma terça-feira (21) de céu aberto e sem expectativa de chuva, favorecendo o aquecimento ao longo do dia. O calor se fará mais intenso em Britânia, que deve registrar a máxima de 34,6°C, seguida por Jussara, com 34,0°C, e Itapirapuã, com máxima de 33,7°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas do dia serão registradas em São João da Paraúna, com mínima de 14,5°C, e em Aurilândia, onde os termômetros marcam mínima de 14,6°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 47,65%, apresentando índices mais elevados em Bom Jardim de Goiás, com até 72,0%, e em Aurilândia, com 70,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade de chuva é totalmente nula, permanecendo em 0,0% em toda a região, inclusive em municípios como Adelândia e Americano do Brasil.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 29,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 31,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 30,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 33,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 31,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 32,2°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 30,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 32,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 34,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 30,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 31,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 32,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 32,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 33,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 31,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 32,0°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 32,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 33,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 31,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 31,4°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 33,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 34,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 30,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 30,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 31,0°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 33,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 31,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 30,8°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 33,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 31,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 31,5°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 31,4°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.