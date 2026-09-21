A região Oeste terá uma jornada marcada por instabilidade atmosférica e frequente possibilidade de precipitação nesta terça-feira (22), com temperaturas que variam entre a média mínima de 20,92°C e a máxima de 32,07°C. Entre os locais mais quentes, Britânia se destaca com máxima de 36,6°C, seguida por Itapirapuã e Jussara, ambas registrando 35,1°C. Em contrapartida, as menores temperaturas mínimas se concentram em Americano do Brasil, com 19,5°C, e Caiapônia, com 19,7°C.Em relação à umidade relativa do tempo, a média na região é de 67,58%, com Aragarças, Caiapônia e Jandaia registrando os maiores índices de até 87,0% no período noturno. A probabilidade média de chuva para a área é de 73,08%, sendo que Adelândia, Amorinópolis e Anicuns lideram a previsão de ocorrência com 75,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Americano do Brasil: máxima 31,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Amorinópolis: máxima 30,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Anicuns: máxima 31,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Aragarças: máxima 31,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Arenópolis: máxima 30,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Aurilândia: máxima 32,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Avelinópolis: máxima 32,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Baliza: máxima 30,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Britânia: máxima 36,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Buriti de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Caiapônia: máxima 27,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Campestre de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Córrego do Ouro: máxima 33,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Diorama: máxima 31,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Doverlândia: máxima 27,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Fazenda Nova: máxima 33,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Firminópolis: máxima 31,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Iporá: máxima 31,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Israelândia: máxima 32,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Itapirapuã: máxima 35,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Ivolândia: máxima 31,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Jandaia: máxima 31,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Jaupaci: máxima 34,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Jussara: máxima 35,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Moiporá: máxima 31,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Montes Claros de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Mossâmedes: máxima 33,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Nazário: máxima 32,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Novo Brasil: máxima 34,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Palestina de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Palmeiras de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Palminópolis: máxima 31,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Paraúna: máxima 30,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 60,0%Piranhas: máxima 31,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Sanclerlândia: máxima 33,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Santa Fé de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%São João da Paraúna: máxima 31,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%São Luís de Montes Belos: máxima 32,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Turvânia: máxima 32,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.