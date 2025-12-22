A região Oeste terá grande chance de chuva para terça-feira (23), com o tempo instável em diversas localidades. As temperaturas máximas na região serão de 30.5°C em Britânia, 30.4°C em Jussara e 30.4°C em Santa Fé de Goiás. As cidades mais frias serão Campestre de Goiás, com mínima de 18.3°C, e Anicuns, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 81.57%, com as cidades de Amorinópolis, Aragarças e Baliza registrando 92.0% de umidade. As maiores probabilidades de chuva estão em Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com 45.0%, seguidas por Baliza com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 29.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Aurilândia: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Baliza: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 30.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Iporá: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Itapirapuã: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Ivolândia: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jaupaci: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 30.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Novo Brasil: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Palminópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 29.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Turvânia: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.