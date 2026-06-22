A região Oeste apresentará tempo quente amanhã, terça-feira (23). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 33.2°C, Jussara com 32.5°C e Itapirapuã com 32.3°C. Já as cidades mais frias serão Campestre de Goiás e Nazário, ambas com mínimas de 16.9°C.A umidade na região Oeste terá uma média de 70.17%, com destaque para Caiapônia, que pode atingir 91.0% de umidade noturna. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 20.58%. As maiores chances de tempo chuvoso se concentram em Aragarças, com 55.0% de probabilidade, seguida por Amorinópolis e Arenópolis, ambas com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Anicuns: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Arenópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Aurilândia: máxima 30.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Britânia: máxima 33.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Buriti de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 30.0%Campestre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Doverlândia: máxima 28.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Fazenda Nova: máxima 31.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Israelândia: máxima 31.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itapirapuã: máxima 32.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 29.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 32.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 32.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Mossâmedes: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 29.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Sanclerlândia: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 29.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.