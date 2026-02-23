A região Oeste terá grande chance de chuva nesta terça-feira (24), caracterizando o tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 26.5°C, Aragarças, com 26.2°C, e Santa Fé de Goiás, atingindo 25.8°C. Já as mais frias serão Americano do Brasil, com mínima de 19.5°C, e Caiapônia, com 19.8°C.A umidade média na região será de 92.29%, com Sanclerlândia registrando 99.0%, e Adelândia e Americano do Brasil com 98.0% de umidade. A probabilidade média de chuva alcança 60.06%, sendo que Aragarças, Baliza e Britânia apresentam 95.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 24.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Americano do Brasil: máxima 23.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Amorinópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Anicuns: máxima 24.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 26.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Arenópolis: máxima 24.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Aurilândia: máxima 24.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Avelinópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 25.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Britânia: máxima 26.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 23.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Campestre de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 24.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Diorama: máxima 24.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Doverlândia: máxima 24.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Fazenda Nova: máxima 24.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Firminópolis: máxima 24.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 25.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Israelândia: máxima 24.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Itapirapuã: máxima 25.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Ivolândia: máxima 24.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Jandaia: máxima 25.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Jaupaci: máxima 25.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Jussara: máxima 25.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 24.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Montes Claros de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 23.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Novo Brasil: máxima 25.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Palestina de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 25.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 25.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 60.0%Sanclerlândia: máxima 24.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 24.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Turvânia: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.