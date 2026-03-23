A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva amanhã, terça-feira (24). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Aragarças com 30.3°C, Baliza com 30.0°C e Bom Jardim de Goiás com 29.9°C. As mínimas mais baixas serão em Americano do Brasil com 19.2°C e Anicuns com 19.5°C.A umidade média na região será de 83.22%, com Piranhas apresentando umidade noturna de 96.0%. Em relação às probabilidades de chuva, Montes Claros de Goiás tem 90.0%, Aragarças e Fazenda Nova atingem 80.0%, com a média regional em 40.47%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Americano do Brasil: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Amorinópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Anicuns: máxima 27.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Aragarças: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Arenópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Avelinópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Baliza: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Britânia: máxima 29.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Buriti de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Caiapônia: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Campestre de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Diorama: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Doverlândia: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Fazenda Nova: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Firminópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Israelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 29.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Jussara: máxima 29.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Mossâmedes: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Nazário: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Palestina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Sanclerlândia: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%São João da Paraúna: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.