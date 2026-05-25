A região Oeste para terça-feira (26) terá um tempo sem que nenhuma das características principais definidas pelos critérios de prioridade (grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade) seja atingida. As cidades mais quentes serão Britânia (34.0°C), Jussara (33.7°C) e Itapirapuã (33.6°C). Já as mais frias serão Campestre de Goiás (16.7°C) e Nazário (16.7°C).A umidade média na região será de 64.35%, com Bom Jardim de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 7.73%, com Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis apresentando as maiores chances, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 30.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 32.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 31.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 30.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Baliza: máxima 32.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 34.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 30.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 31.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 31.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 31.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Firminópolis: máxima 30.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 31.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 33.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 30.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 33.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mossâmedes: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 30.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 33.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palminópolis: máxima 30.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 29.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 32.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 30.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 30.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.