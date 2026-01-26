A região Oeste terá como principal característica do tempo para terça-feira (27) uma grande chance de chuva em diversos pontos. As temperaturas mais altas na região serão registradas em Britânia, com máxima de 32.1°C, seguida por Bom Jardim de Goiás, com 31.4°C, e Aragarças, que atinge 31.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Campestre de Goiás, com mínima de 19.8°C, e Anicuns, marcando 20.1°C.A umidade média na região ficará em 78.93%. As cidades com os maiores índices de umidade serão Americano do Brasil, Anicuns e Avelinópolis, todas com 91.0% de umidade noturna. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 52.97%, mas cidades como Americano do Brasil, Anicuns e Aragarças apresentam probabilidades mais elevadas, com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Americano do Brasil: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Amorinópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Aragarças: máxima 31.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Arenópolis: máxima 30.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Aurilândia: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Avelinópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Baliza: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Britânia: máxima 32.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Buriti de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Caiapônia: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Campestre de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Córrego do Ouro: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 29.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 29.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Fazenda Nova: máxima 30.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 30.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jandaia: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 31.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Moiporá: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Novo Brasil: máxima 30.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Palestina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Palminópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 30.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Sanclerlândia: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São João da Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.