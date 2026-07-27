A região Oeste experimentará um forte aquecimento ao longo desta terça-feira (28), com as marcas térmicas médias girando em torno de 34,17°C de máxima. Os picos de calor devem se concentrar em Britânia, que registra 37,1°C, Jussara, com 36,4°C, e Itapirapuã, com máxima de 36,1°C. Em contrapartida, as primeiras horas do dia serão mais amenas em algumas localidades, com os termômetros caindo para até 15,4°C em São João da Paraúna e 15,9°C em Aurilândia.Em relação à umidade do ar, a média regional ficará em 41,38%, sendo que os maiores índices de umidade devem ocorrer em municípios como Bom Jardim de Goiás, atingindo 62,0%, e Aurilândia, com 61,0%. O tempo seco predomina na maior parte do dia, refletido em uma probabilidade média de chuva de apenas 2,85% para o território, com as chances máximas de precipitação não passando de 10,0% em cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Aragarças.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 31,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 33,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 32,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 35,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 33,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 34,5°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 32,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 34,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 37,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 33,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 34,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 34,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 35,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 33,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 34,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 36,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 33,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 33,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 36,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 36,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 33,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 33,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 33,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 33,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 32,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 35,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 33,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 33,6°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 33,6°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.