A região Oeste terá um dia sob forte aquecimento nesta terça-feira (29), com previsão de sol e marcas térmicas bastante elevadas em toda a sua extensão. Entre as cidades que devem registrar as maiores temperaturas máximas estão Britânia, que pode atingir 37,7°C, seguida de perto por Jussara, com 37,0°C, e Itapirapuã, com 36,9°C. Em contrapartida, o início do dia terá temperaturas mais amenas em Avelinópolis e Campestre de Goiás, onde as mínimas devem ficar em 20,7°C e 20,8°C, respectivamente.Em relação à umidade do ar, a média estimada para a região é de 53,57%, com destaque para os maiores índices esperados em Caiapônia, que pode chegar a 72,0%, e Doverlândia, com até 70,0%. Já a chance de chuva no consolidado regional é baixa, com probabilidade média de apenas 6,1%, embora algumas localidades tenham chances bem mais expressivas de instabilidade no tempo, como Doverlândia, com 65,0% de probabilidade, e Baliza, com 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 33,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 34,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 36,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Arenópolis: máxima 35,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 35,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 35,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 35,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Britânia: máxima 37,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 40,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 32,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Campestre de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 35,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 35,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 25,0%Fazenda Nova: máxima 36,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 35,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 36,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 36,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 35,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 36,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 37,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 35,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 34,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 35,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 35,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 33,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Piranhas: máxima 36,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 25,0%Sanclerlândia: máxima 35,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 35,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.