A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a terça-feira (3). Britânia será a cidade mais quente, registrando máxima de 29.2°C, seguida por Bom Jardim de Goiás, com 28.9°C, e Aragarças, com 28.8°C. As menores temperaturas serão observadas em Campestre de Goiás (20.8°C) e Caiapônia (21.2°C).A umidade média na região está em 88.0%, com Cachoeira de Goiás, Ivolândia e Moiporá alcançando os maiores índices, de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 48.95%, mas cidades como Americano do Brasil, Anicuns e Aragarças apresentam 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 27.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 27.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Anicuns: máxima 26.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 27.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 26.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 28.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Britânia: máxima 29.2°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Buriti de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 26.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 26.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 27.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 27.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 26.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 27.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Israelândia: máxima 27.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 28.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 26.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 28.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 26.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 28.3°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 26.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 26.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 27.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 26.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 27.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 26.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 27.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.