A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a terça-feira (3). As temperaturas mais altas são esperadas em Britânia, com máxima de 30.7°C, seguida por Baliza (30.5°C) e Aragarças (30.3°C). As cidades com as temperaturas mais amenas serão Caiapônia, com mínima de 18.9°C, e Avelinópolis, registrando 19.3°C.A umidade média na região será de 76.56%, com Britânia e Itapirapuã apresentando os índices mais elevados, ambos com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 20.47%, mas cidades como Fazenda Nova (75.0%), Britânia (65.0%) e Itapirapuã (65.0%) se destacam com os maiores índices de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Americano do Brasil: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Amorinópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Buriti de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Córrego do Ouro: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Diorama: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Doverlândia: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Iporá: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 50.0%Itapirapuã: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Jaupaci: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Mossâmedes: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Palestina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Paraúna: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 30.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.