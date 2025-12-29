A região Oeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (30), como a principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Montes Claros de Goiás com 35.1°C, Britânia com 35.0°C e Baliza com 34.9°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Campestre de Goiás, com 21.0°C, e Caiapônia, com 21.8°C.A umidade média na região será de 72.76%. Cidades como Americano do Brasil, Anicuns e Avelinópolis podem apresentar umidade noturna de até 89.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média da região é de 21.45%, mas Baliza e Doverlândia destacam-se com 70.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 32.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 33.6°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 31.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 33.9°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 26.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 34.3°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 32.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Baliza: máxima 34.9°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 26.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 35.0°C, mínima 24.7°C | sensação térmica máx 40.8°C | sensação térmica mín 27.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 31.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 32.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 33.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 70.0%Fazenda Nova: máxima 34.1°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 38.5°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 33.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 33.6°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 34.1°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 38.5°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 33.3°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 27.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 33.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 32.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 33.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 34.3°C, mínima 24.8°C | sensação térmica máx 39.6°C | sensação térmica mín 27.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 33.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 35.1°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 30.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Novo Brasil: máxima 34.1°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 38.5°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 33.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 32.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Piranhas: máxima 34.3°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 31.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Santa Fé de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 24.8°C | sensação térmica máx 39.6°C | sensação térmica mín 27.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 32.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São Luís de Montes Belos: máxima 33.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.