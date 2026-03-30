A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a terça-feira (31). As cidades mais quentes serão Britânia com 31.6°C, Aragarças com 30.9°C e Santa Fé de Goiás com 30.9°C. Já as mais frias serão Americano do Brasil com 18.6°C e Avelinópolis com 18.6°C.A umidade média na região será de 71.78%. As maiores probabilidades de chuva estão em Firminópolis com 80.0%, Israelândia com 75.0% e Avelinópolis com 70.0%. Quanto à umidade, Campestre de Goiás e Santa Bárbara de Goiás registram 88.0%, seguidas por Avelinópolis com 87.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Americano do Brasil: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Amorinópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 55.0%Anicuns: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Aragarças: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Baliza: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 31.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Córrego do Ouro: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 60.0%Diorama: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 60.0%Doverlândia: máxima 29.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Firminópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Iporá: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Israelândia: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 30.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Jussara: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Novo Brasil: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Palminópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Paraúna: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Piranhas: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Turvânia: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.