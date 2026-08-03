A região Oeste deve registrar predomínio de sol e ausência de chuva significativa nesta terça-feira (4). Os termômetros prometem subir bastante na região, tendo Britânia como o município mais quente, atingindo máxima de 34,7°C, seguido de perto por Jussara, com 34,0°C, e Jaupaci, que deve registrar 33,8°C. Na outra ponta, as temperaturas mais amenas ao amanhecer ficam por conta de São João da Paraúna, com mínima de 16,8°C, e Bom Jardim de Goiás, com 16,9°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 41,87%, com os maiores índices concentrados em Bom Jardim de Goiás, onde o indicador alcança 60,0%, e em Aurilândia, com 58,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral é de apenas 8,66%, sendo que os maiores índices esperados não passam de 10,0%, taxa prevista para localidades como Adelândia e Americano do Brasil.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 28,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 30,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 29,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 33,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 31,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 31,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 29,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 32,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 34,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 30,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 31,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Diorama: máxima 32,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 32,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 33,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 31,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 31,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 32,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 33,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 31,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 30,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 33,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 34,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 31,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 30,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 30,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 33,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 30,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 30,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 33,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 31,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 31,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 30,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.