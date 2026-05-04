A região Oeste terá tempo de altas temperaturas na terça-feira (5). Britânia será a cidade mais quente, registrando 34.6°C. Jussara e Itapirapuã também terão temperaturas elevadas, com 34.1°C e 34.0°C, respectivamente. As cidades com as menores temperaturas serão São João da Paraúna, com 17.5°C, e Aurilândia, com 17.7°C.A umidade do tempo na região Oeste terá uma média de 59.48%, com Bom Jardim de Goiás registrando o maior índice, de 83.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 2.38%. As cidades com maiores chances de chuva, atingindo 10.0%, são Buriti de Goiás, Fazenda Nova e Mossâmedes.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 31.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 30.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 33.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 31.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 32.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 30.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 32.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 34.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 30.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 32.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 31.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 33.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 31.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 32.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 32.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 34.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 31.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 31.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 33.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Jussara: máxima 34.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 31.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 31.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 33.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Palminópolis: máxima 31.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 30.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 33.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 31.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 31.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.