A região Oeste terá uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira, 6. O tempo na região será marcado por esta condição. As cidades mais quentes serão Bom Jardim de Goiás com 27.2°C, Aragarças com 27.0°C e Baliza também com 27.0°C. As mínimas ficarão com Campestre de Goiás atingindo 19.0°C e Aurilândia com 19.5°C.A umidade média na região Oeste ficará em 89.22%. As cidades com maiores índices de umidade serão Caiapônia e Palestina de Goiás, ambas com 97.0%, e Amorinópolis com 94.0%. Já a probabilidade média de chuva será de 49.59%, com destaques para Itapirapuã com 85.0%, Arenópolis com 75.0% e Britânia também com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 23.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 24.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 23.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 26.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aurilândia: máxima 23.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 27.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 26.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Buriti de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 23.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Doverlândia: máxima 27.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Fazenda Nova: máxima 24.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Firminópolis: máxima 23.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 25.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Israelândia: máxima 24.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itapirapuã: máxima 25.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 23.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 24.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 23.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Jussara: máxima 26.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 23.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Mossâmedes: máxima 22.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 24.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Palestina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 23.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 23.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 26.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Sanclerlândia: máxima 23.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 23.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 23.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 23.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.