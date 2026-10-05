A região Oeste deve registrar um dia de sol e tempo firme nesta terça-feira (6), sem expectativa de grandes perturbações atmosféricas. O calor se fará mais presente em Britânia, que lidera as máximas com 30,6°C, acompanhada de perto por Itapirapuã, com 30,1°C, e Jussara, com 30,0°C. Na outra ponta dos termômetros, o dia amanhece mais fresco em Caiapônia, que apresenta mínima de 19,2°C, e em Palestina de Goiás, com 19,8°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir média de 77,08%, registrando os maiores índices de até 87,0% em Avelinópolis, Campestre de Goiás e Nazário. Já a probabilidade média de chuva para a área é de 23,49%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em Aurilândia, Córrego do Ouro e Novo Brasil, onde a probabilidade atinge 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Americano do Brasil: máxima 26,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Amorinópolis: máxima 27,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Anicuns: máxima 27,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Aragarças: máxima 28,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Arenópolis: máxima 28,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Aurilândia: máxima 29,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 28,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 20,0%Baliza: máxima 28,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 40,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Britânia: máxima 30,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Buriti de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Cachoeira de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 26,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Campestre de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Córrego do Ouro: máxima 28,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Diorama: máxima 28,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Doverlândia: máxima 27,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Fazenda Nova: máxima 29,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Firminópolis: máxima 28,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Iporá: máxima 28,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Israelândia: máxima 29,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itapirapuã: máxima 30,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Ivolândia: máxima 27,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jandaia: máxima 27,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Jaupaci: máxima 29,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jussara: máxima 30,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Moiporá: máxima 27,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Mossâmedes: máxima 28,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Nazário: máxima 28,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Novo Brasil: máxima 29,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Palestina de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Palmeiras de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Palminópolis: máxima 28,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Paraúna: máxima 27,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Piranhas: máxima 28,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 45,0%Sanclerlândia: máxima 28,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Santa Fé de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%São João da Paraúna: máxima 27,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 28,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Turvânia: máxima 28,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 40,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.