A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para terça-feira (7), sendo esta a principal característica do tempo para a data. As temperaturas máximas mais elevadas serão em Britânia, com 31.5°C, Itapirapuã, com 31.1°C, e Jussara, com 31.0°C. Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Caiapônia, marcando 19.6°C, e em Americano do Brasil, com 19.8°C.\nA umidade média na região será de 79.1%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Santa Bárbara de Goiás, com até 91.0%, e Adelândia e Anicuns, ambas com até 90.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 53.9%, mas algumas cidades se destacam com índices mais altos: Israelândia e São Luís de Montes Belos apresentam 95.0% de chance, e Firminópolis, 90.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%