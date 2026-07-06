A região Oeste terá tempo de altas temperaturas para a terça-feira (7). As cidades mais quentes serão Britânia com 34.3°C, Jussara com 33.8°C e Itapirapuã com 33.7°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Campestre de Goiás com 13.2°C e Nazário com 13.3°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 50.58%. A cidade com maior umidade será Bom Jardim de Goiás, registrando 77.0%. Em relação à chance de chuva, a média regional é de 6%, com Arenópolis apresentando a maior probabilidade de 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 30.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 30.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 32.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aurilândia: máxima 31.3°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 30.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 34.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 30.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 31.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 30.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 33.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 30.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 32.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 33.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 30.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.9°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 33.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 30.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 31.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 30.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 33.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 29.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 32.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 31.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 30.1°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 30.6°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.