A região Oeste registra nesta terça-feira (8) uma temperatura máxima média de 32,02°C, sob condições que favorecem o avanço de instabilidades isoladas pelo território. O calor se destaca no município de Britânia, que deve registrar máxima de 34,8°C, seguido por Jussara, com 34,0°C, e Itapirapuã, com máxima de 33,9°C. No extremo oposto, as temperaturas mínimas mais baixas ocorrem em Caiapônia, com 19,3°C, e Paraúna, com 19,7°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 67,7%, com os índices mais elevados concentrados em Avelinópolis, que alcança 87,0%, e em Americano do Brasil, com 86,0%. Já a probabilidade média de chuva estimada é de 27,33%, mas essa chance sobe para 65,0% nos municípios de Americano do Brasil, Avelinópolis e Santa Bárbara de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 20,0%Americano do Brasil: máxima 29,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 30,0%Amorinópolis: máxima 31,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 40,0%Anicuns: máxima 30,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 35,0%Aragarças: máxima 33,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Arenópolis: máxima 32,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Aurilândia: máxima 32,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Avelinópolis: máxima 30,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Baliza: máxima 32,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Britânia: máxima 34,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 20,0%Buriti de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Cachoeira de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Caiapônia: máxima 30,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campestre de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 50,0%Córrego do Ouro: máxima 32,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Diorama: máxima 32,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Doverlândia: máxima 31,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 33,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Firminópolis: máxima 31,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Iporá: máxima 32,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Israelândia: máxima 33,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Itapirapuã: máxima 33,9°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Ivolândia: máxima 31,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Jandaia: máxima 31,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Jaupaci: máxima 33,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Jussara: máxima 34,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Moiporá: máxima 31,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Montes Claros de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%Mossâmedes: máxima 31,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Nazário: máxima 30,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Novo Brasil: máxima 33,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Palestina de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Palmeiras de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Palminópolis: máxima 31,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Paraúna: máxima 30,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Piranhas: máxima 33,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Sanclerlândia: máxima 31,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 50,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%São João da Paraúna: máxima 31,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%São Luís de Montes Belos: máxima 32,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Turvânia: máxima 31,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.