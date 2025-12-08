A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva na terça-feira (9). As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Britânia, com 27.3°C, e Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com 27.1°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Caiapônia e Palestina de Goiás, ambas com 18.9°C.A umidade média na região ficará em 89.24%, com Aragarças, Baliza e Bom Jardim de Goiás apresentando os maiores índices, de 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 59.36%, mas cidades como Baliza, com 85.0%, e Amorinópolis e Aragarças, ambas com 75.0%, indicam maior chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Americano do Brasil: máxima 25.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 24.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Anicuns: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 26.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 24.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aurilândia: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 25.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Baliza: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Britânia: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Buriti de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Caiapônia: máxima 22.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Córrego do Ouro: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Diorama: máxima 23.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Doverlândia: máxima 23.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Fazenda Nova: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Firminópolis: máxima 25.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Iporá: máxima 24.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Israelândia: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itapirapuã: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ivolândia: máxima 23.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Jandaia: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Jaupaci: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jussara: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Moiporá: máxima 23.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Montes Claros de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 24.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Nazário: máxima 25.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Novo Brasil: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Palestina de Goiás: máxima 22.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Palminópolis: máxima 25.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Paraúna: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Piranhas: máxima 24.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Sanclerlândia: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Fé de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%São João da Paraúna: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%São Luís de Montes Belos: máxima 25.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Turvânia: máxima 25.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.