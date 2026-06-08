A região Oeste terá tempo com altas temperaturas para terça-feira (9). Britânia registrará 33.5°C, sendo a cidade mais quente, seguida por Jussara com 33.1°C e Jaupaci com 32.9°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em São João da Paraúna, com mínima de 13.1°C, e em Campestre de Goiás, com 13.2°C.A umidade média na região ficará em 51.26%, com Bom Jardim de Goiás apresentando os maiores índices de umidade, alcançando 75.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 7.73%, com Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis tendo as maiores probabilidades de chuva, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 28.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 30.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 32.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 29.7°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Baliza: máxima 31.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 33.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buriti de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 31.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 31.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Firminópolis: máxima 30.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ivolândia: máxima 30.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.6°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 32.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 33.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 29.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Brasil: máxima 32.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palminópolis: máxima 30.0°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 32.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 29.9°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 30.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.