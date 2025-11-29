A região Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva no domingo (30). As temperaturas máximas alcançarão 34.2°C em Aparecida de Goiânia, 34.0°C em Bonfinópolis e 33.8°C em Bela Vista de Goiás. As cidades com as menores temperaturas serão Brazabrantes e Caturaí, ambas com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 58.8%, com as maiores taxas em Brazabrantes, Caturaí e Inhumas, atingindo 77.0%. A probabilidade média de chuva é de 22.38%, mas cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas têm chance de 70.0% de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 34.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 33.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Bonfinópolis: máxima 34.0°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Caldazinha: máxima 33.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Goianira: máxima 33.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Goianápolis: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Goiânia: máxima 33.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 33.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Nerópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Senador Canedo: máxima 33.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 33.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.