A região Região Metropolitana apresentará tempo com altas temperaturas para o sábado (29). As cidades mais quentes serão Aparecida de Goiânia, com máxima de 32.8°C, Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis, ambas com 32.5°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Goianápolis, com mínima de 20.1°C, e Nerópolis, com 20.4°C.A umidade média na região ficará em 63.4%. Cidades como Goianápolis poderão ter umidade atingindo 81.0%. A probabilidade média de chuva será de 15.5%. No entanto, em Bonfinópolis, Caldazinha e Senador Canedo, a probabilidade de chuva pode chegar a 45.0% no período noturno.Veja a previsão para todas as cidades da região Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Aragoiânia: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 30.0%Bela Vista de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Bonfinópolis: máxima 32.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Brazabrantes: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 31.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Caturaí: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Goianápolis: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 32.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Guapó: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 32.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Inhumas: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Senador Canedo: máxima 31.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.