A região Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva na segunda-feira (15). As cidades mais quentes serão Bonfinópolis com 28.1°C, Aragoiânia com 27.7°C e Goiânia com 27.6°C. Já as mais frias serão Goianápolis com 20.1°C e Brazabrantes com 20.7°C.A umidade média na região será de 85.25%, enquanto a probabilidade média de chuva é de 66.0%. Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis registram as maiores probabilidades de chuva, com 75.0% cada. Brazabrantes, Caturaí e Goianápolis terão os maiores índices de umidade, atingindo 93.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Aragoiânia: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Bonfinópolis: máxima 28.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Brazabrantes: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Caldazinha: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Caturaí: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Goianira: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goianápolis: máxima 25.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Goiânia: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Guapó: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Hidrolândia: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Inhumas: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Nerópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Senador Canedo: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.