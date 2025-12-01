A região Região Metropolitana terá grande chance de chuva na terça-feira (2), marcando a principal característica do tempo. As cidades mais quentes preveem máximas de 30.6°C em Bonfinópolis, 30.4°C em Bela Vista de Goiás e 30.4°C em Hidrolândia. Por outro lado, as mínimas ficarão em 19.6°C em Goianápolis e 20.3°C em Brazabrantes.A umidade média na região será de 76.38%, com Brazabrantes, Caturaí e Goianápolis podendo registrar os maiores índices, atingindo 89.0%. A probabilidade média de chuva será de 71.38%, sendo Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia as cidades com os maiores percentuais, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Aragoiânia: máxima 28.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Bonfinópolis: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Brazabrantes: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Caldazinha: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Caturaí: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Goianira: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Goianápolis: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Goiânia: máxima 29.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guapó: máxima 27.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Hidrolândia: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Inhumas: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nerópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Senador Canedo: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.