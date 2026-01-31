A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para domingo (1). As cidades mais quentes da região serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 28.3°C, seguidas por Corumbaíba, que terá máxima de 28.1°C. Já as mais frias serão Anhanguera, com mínima de 18.2°C, e Cumari, com mínima de 19.5°C.O tempo na região terá umidade média de 87.48%, com destaque para Catalão, Cumari e Goiandira, onde a umidade pode alcançar 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 52.27%, mas cidades como Orizona podem registrar 85.0% de chance de chuva. Campo Alegre de Goiás e Catalão também apresentam alta probabilidade, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cristianópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 26.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Davinópolis: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goiandira: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Aurora: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Orizona: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 27.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 26.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 27.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 26.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.