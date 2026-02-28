A região Sudeste, para domingo (1), apresenta um tempo de temperaturas amenas como sua característica principal. As cidades mais quentes serão Corumbaíba e Anhanguera, ambas com 29.0°C, seguidas por Nova Aurora com 28.6°C. Já as mais frias serão Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 17.4°C.A umidade na região Sudeste será elevada, com média de 76.66%. As cidades com maior umidade incluem Gameleira de Goiás com 89.0% e Silvânia com 88.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 15.23%, sendo que Catalão, Cumari e Gameleira de Goiás registram as maiores probabilidades, todas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Catalão: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Aurora: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Pires do Rio: máxima 28.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.