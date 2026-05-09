A região Sudeste apresenta tempo com temperaturas amenas para domingo (10). As cidades mais quentes incluem Pires do Rio, com máxima de 29.7°C, Orizona, com 29.4°C, e Gameleira de Goiás, com 29.2°C. Já as mínimas mais baixas são observadas em Cristianópolis, com 13.7°C, e Leopoldo de Bulhões, com 13.8°C.A umidade média na região será de 71.89%. As maiores umidades, especialmente à noite, são previstas para Cristianópolis, com 89.0%, Leopoldo de Bulhões, com 87.0%, e São Miguel do Passa Quatro, também com 87.0%. A probabilidade média de chuva fica em 8.18%. As maiores chances de chuva são para Catalão, com 15.0%, e para Campo Alegre de Goiás e Corumbaíba, ambas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 27.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 27.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 27.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 28.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 28.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 28.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.2°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 28.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ouvidor: máxima 27.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 29.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 29.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 28.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 29.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 29.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.