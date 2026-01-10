A região Sudeste apresenta condições de tempo predominantemente estável para domingo (11). As cidades mais quentes incluem Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 31.8°C, e Cristianópolis, com 31.7°C. As temperaturas mais amenas serão sentidas em Silvânia e Vianópolis, onde a mínima chegará a 17.8°C.A umidade média regional do tempo ficará em 64.55%, com os maiores índices de umidade em Silvânia e Vianópolis, registrando 82.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 1.36%, e as maiores probabilidades de tempo chuvoso são de 15.0% em Cristianópolis, Palmelo e Santa Cruz de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 22.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 31.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 30.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 30.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.