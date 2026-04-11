A região Sudeste terá como principal característica do tempo temperaturas amenas a quentes para domingo (12). Corumbaíba será uma das cidades mais quentes, marcando 29.4°C, acompanhada por Anhanguera com 28.8°C e Nova Aurora com 28.7°C. Já Gameleira de Goiás terá o tempo mais frio, com mínima de 17.1°C, e Leopoldo de Bulhões registrará 17.3°C.A umidade média na região será de 74.86%, com cidades como Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões registrando umidade de até 88.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 13.07%, mas Davinópolis apresenta maior chance, com 40.0%, seguida por Gameleira de Goiás com 35.0% e Cumari com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 27.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 27.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 27.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 27.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Silvânia: máxima 26.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 26.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.