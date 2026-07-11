A região Sudeste, no domingo (12), passará por um período de céu aberto e baixa oscilação nas condições atmosféricas. O calor será sentido principalmente em Nova Aurora e Anhanguera, que devem registrar máximas de 29,3°C, enquanto Corumbaíba deve alcançar 29,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas previstas ocorrem em Davinópolis, com mínima de 15,1°C, e em Anhanguera, onde os termômetros marcam até 15,6°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 59,57%, alcançando suas taxas mais elevadas, de até 74,0%, nas cidades de Corumbaíba e Anhanguera. Já a probabilidade média de chuva para a data é de apenas 10,0%, índice que é observado de forma homogênea em localidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29,3°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Catalão: máxima 28,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 29,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 27,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 28,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 28,6°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 28,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 28,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 29,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 28,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 28,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 28,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 28,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 27,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 28,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 28,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 27,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.