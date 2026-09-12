A região Sudeste deve registrar predomínio de sol e pouca variação de nuvens neste domingo (13), apresentando termômetros elevados na maior parte do dia. Os maiores registros de temperatura máxima ocorrem em Anhanguera, com 34,5°C, além de Palmelo e Pires do Rio, ambas com 34,4°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas ficam por conta de Leopoldo de Bulhões, com 19,0°C, e Gameleira de Goiás, que registra 19,2°C.O índice médio de umidade relativa na região fica em torno de 50,36%, sendo que Corumbaíba se destaca com a maior taxa, chegando a 65,0%, seguida por Catalão e Cumari, ambas com 63,0%. Já a probabilidade média de chuva para o dia é baixa, estimada em apenas 8,07%, com os maiores percentuais de probabilidade, de apenas 10,0%, previstos para Catalão, Cristianópolis e Cumari.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 32,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 34,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristianópolis: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 33,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 33,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gameleira de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 33,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 33,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 32,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 33,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 33,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 32,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 34,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 34,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 33,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 33,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 34,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 33,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.