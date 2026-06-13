A região Sudeste terá tempo estável com temperaturas amenas para domingo (14). As cidades mais quentes incluem Pires do Rio, com máxima de 28.2°C, Palmelo, com 28.1°C, e Santa Cruz de Goiás, registrando 28.0°C. Já as cidades com as temperaturas mais baixas são Davinópolis, com mínima de 16.7°C, e Campo Alegre de Goiás, com 16.8°C.A umidade média na região é de 80.09%. As cidades com maiores índices de umidade são Corumbaíba (91.0%), Cumari (90.0%) e Davinópolis (90.0%). A probabilidade de chuva para a região é de 15.68%, com Campo Alegre de Goiás, Silvânia e Três Ranchos registrando as maiores probabilidades, todas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Catalão: máxima 26.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 27.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Cristianópolis: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 26.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Davinópolis: máxima 26.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 26.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Ipameri: máxima 27.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 27.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 26.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Pires do Rio: máxima 28.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Silvânia: máxima 28.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 26.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Urutaí: máxima 28.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Vianópolis: máxima 27.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.