A região Sudeste terá tempo de temperaturas amenas para domingo (15). As cidades mais quentes serão Corumbaíba, com máxima de 31.0°C, Anhanguera, com 30.8°C, e Cumari, com 30.4°C. Já as cidades mais frias serão Gameleira de Goiás, com mínima de 18.4°C, e Leopoldo de Bulhões, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 72.84%. Gameleira de Goiás registrará umidade de 87.0%, enquanto Silvânia e Vianópolis terão 86.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 7.5%. Palmelo apresenta a maior probabilidade de chuva, com 25.0%, seguida por Campo Alegre de Goiás, com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 30.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.