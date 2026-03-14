A região Sudeste terá um tempo com grande chance de chuva no domingo (15). Este padrão de tempo será notado em várias localidades. As cidades mais quentes serão Corumbaíba e Anhanguera, ambas com máxima de 27.5°C, seguidas por Davinópolis, com máxima de 27.1°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Leopoldo de Bulhões, com 18.9°C, e Gameleira de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na região será de 85.45%, com cidades como Palmelo, Santa Cruz de Goiás e Urutaí apresentando picos de 95.0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é de 51.48%. Cidades como Campo Alegre de Goiás e Nova Aurora se destacam com 95.0% de probabilidade, enquanto Catalão marca 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cumari: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 27.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 27.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Nova Aurora: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Orizona: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Pires do Rio: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Vianópolis: máxima 26.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.