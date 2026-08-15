A região Sudeste registrará um domingo (16) de sol firme e sem previsão de chuva, com marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Entre as cidades mais quentes, Corumbaíba atinge a máxima de 34,1°C, seguida por Nova Aurora e Palmelo, ambas com 33,7°C. Já os menores termômetros do dia devem ocorrer em Davinópolis, com mínima de 18,8°C, e Vianópolis, que registra 18,9°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 42,02%, sendo que os índices mais elevados se concentram em Davinópolis, com 57,0%, e em Três Ranchos, com 56,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média de chuva para este dia é de 0,0%, consolidando a expectativa de tempo seco em todas as localidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 32,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 34,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 32,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 31,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 32,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 32,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 31,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 33,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 33,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 32,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 32,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 33,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 31,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.