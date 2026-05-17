A região Sudeste para domingo (17) terá tempo com pouca chance de chuva como principal característica. As cidades mais quentes serão Pires do Rio, com máxima de 30.4°C, Corumbaíba, com 30.3°C, e Nova Aurora, com 30.2°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Davinópolis, com 18.8°C, e Campo Alegre de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na região será de 69.59%, com Davinópolis e Anhanguera registrando os maiores índices, de 83.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 10.23% em média, com a cidade de Catalão apresentando a maior probabilidade, de 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.