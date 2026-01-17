A região Sudeste, para domingo (18), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes registradas para o tempo de amanhã são Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 31.7°C, seguidas por Palmelo, com 31.0°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Anhanguera, com 17.7°C, e Cumari, com 19.0°C.A umidade média na região Sudeste ficará em torno de 79.02%, com algumas cidades apresentando índices mais elevados, como Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.0%, mas algumas localidades têm um tempo com maior chance de precipitação, como Campo Alegre de Goiás, com 75.0%, e Corumbaíba e Ipameri, ambas com 70.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Corumbaíba: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Cristianópolis: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 26.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Davinópolis: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Ipameri: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Orizona: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Palmelo: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 26.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Urutaí: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Vianópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.