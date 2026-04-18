A região Sudeste no domingo (19) terá um tempo com temperaturas variando entre máximas e mínimas. As máximas alcançarão 31.3°C em Corumbaíba, 30.9°C em Anhanguera e 30.7°C em Nova Aurora. As temperaturas mínimas mais baixas serão de 18.1°C em Gameleira de Goiás e 18.1°C em Leopoldo de Bulhões.A umidade média na região Sudeste ficará em torno de 59.77%. Cidades como Três Ranchos (78.0%), Anhanguera (73.0%) e Davinópolis (72.0%) registrarão os maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 1.02% para a região. As maiores probabilidades são em Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Vianópolis, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 29.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 30.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 30.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 29.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.