A região Sudeste contará com tempo bastante firme neste domingo (19), propiciando um dia ensolarado e sem precipitações. As marcas mais elevadas de calor serão observadas em Anhanguera, que deve registrar máxima de 28,6°C, em Corumbaíba, com 28,4°C, e em Nova Aurora, onde a temperatura chega a 28,3°C. Em contrapartida, as menores temperaturas do período estão previstas para Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com mínima de 13,9°C.A umidade média do ar na região deve ficar em torno de 54,05%, com os índices mais elevados concentrados no período da noite em municípios como Campo Alegre de Goiás e Davinópolis, onde o indicador atinge 67,0%. Com relação à possibilidade de chuva, a probabilidade média estimada é de 0,0%, assegurando um domingo totalmente seco também para localidades como Catalão.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28,6°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25,7°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 26,8°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 28,4°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 27,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 27,7°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 25,9°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 26,7°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 27,7°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 27,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25,8°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 28,3°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 26,9°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 26,3°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 28,0°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 27,8°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 26,9°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 26,7°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 27,9°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 26,5°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.